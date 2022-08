Timothy | l' ippopotamo goloso e l' anguria | la mangia in un solo boccone

l'Adige

6 agosto 2022 - L 'e l'anguria. Anche quest'anno lo zoo di San Antonio in Texas ha festeggiato la giornata internazionale dell'anguria con il suo. Lo zoo ha diffuso sui canali social un breve video di un minuto. Si vede l'che si mangia l'anguria in un solo boccone . Il video è stato diffuso dallo staff dello zoo il 3 ... Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: ci separiamo dopo dieci anni insieme Per garantirti una migliore esperienza, sia noi che i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del tuo dispositivo. Ricevere il consenso per q ...