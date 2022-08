Su ponte Sant’Angelo spunta una nuova statua: è il giovane profugo di Jago (Di sabato 6 agosto 2022) Roma – Sul ponte di Castel Sant’Angelo a Roma c’è un giovane profugo che dorme in strada. E’ la nuova opera, una scultura in marmo a dimensioni naturali, che il celebre street artist Jago ha installato questa notte. S’intitola In Flagella Paratus Sum – Sono pronto al flagello. La scultura dopo un mese in mare e dopo essere stata messa al centro dello stadio Olimpico come per un abbraccio, prosegue il suo viaggio sul selciato del ponte tra gli sguardi dei santi lapidei del Bernini e da oggi delle centinaia di turisti che vi transitano. Il luogo, scenografico, non è casuale: il giovane rifugiato senza casa e in cerca di futuro è nel crocevia tra la basilica di San Pietro e l’antica prigione di Castel Sant’Angelo. L’opera sarà venduta ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 6 agosto 2022) Roma – Suldi Castela Roma c’è unche dorme in strada. E’ laopera, una scultura in marmo a dimensioni naturali, che il celebre street artistha installato questa notte. S’intitola In Flagella Paratus Sum – Sono pronto al flagello. La scultura dopo un mese in mare e dopo essere stata messa al centro dello stadio Olimpico come per un abbraccio, prosegue il suo viaggio sul selciato deltra gli sguardi dei santi lapidei del Bernini e da oggi delle centinaia di turisti che vi transitano. Il luogo, scenografico, non è casuale: ilrifugiato senza casa e in cerca di futuro è nel crocevia tra la basilica di San Pietro e l’antica prigione di Castel. L’opera sarà venduta ...

