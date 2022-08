Sport in tv oggi, sabato 6 agosto: programma e orari di tutti gli eventi (Di sabato 6 agosto 2022) Lo Sport in tv di oggi: ecco il programma nel dettaglio e tutti gli orari degli eventi per la giornata di sabato 6agosto 2022. Dopo i primi assaggi della giornata di ieri, riparte a pieno regime il grande calcio, con le partite di Premier League, Bundesliga e Ligue1 su tutte. Ritorna anche la MotoGP, che vedrà in scena le qualifiche del GP di Silverstone. Proseguono poi i tornei di tennis, così come i mondiali di canoa, l’atletica e il pugilato, oltre alla Coppa Italia e alle amichevoli che vedono impegnate le squadre di Serie A. Di seguito il programma completo con tutti gli orari e gli eventi nel dettaglio. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Loin tv di: ecco ilnel dettaglio eglidegliper la giornata di2022. Dopo i primi assaggi della giornata di ieri, riparte a pieno regime il grande calcio, con le partite di Premier League, Bundesliga e Ligue1 su tutte. Ritorna anche la MotoGP, che vedrà in scena le qualifiche del GP di Silverstone. Proseguono poi i tornei di tennis, così come i mondiali di canoa, l’atletica e il pugilato, oltre alla Coppa Italia e alle amichevoli che vedono impegnate le squadre di Serie A. Di seguito ilcompleto conglie glinel dettaglio.Face.

NazioneLaSpezia : Il ’big’ Fabregas oggi non ci sarà - ZonaBianconeri : RT @SportArcaFund: Buongiorno ? oggi oltre che ricercare #talenti seguiremo una delle nostre formazioni di punta! Seguiteci! Iscriviti da… - SportArcaFund : Buongiorno ? oggi oltre che ricercare #talenti seguiremo una delle nostre formazioni di punta! Seguiteci! Iscrivit… - serieB123 : Inter, Milan e Napoli: dove vedere le l’amichevoli di oggi 6 agosto 2022 in tv - sportvco : New post (Verbania, oggi il raduno: 'Obiettivo? Mantenere la categoria con meno patemi') has been published on SPOR… -