Romeo non ce l'ha fatta: muore a 12 anni dopo esser stato travolto sulle strisce a Terracina (Di sabato 6 agosto 2022) Non ce l'ha fatta il piccolo Romeo. Purtroppo anche questo fine settimana dobbiamo raccontarvi una drammatica notizia di cronaca nera che coinvolge un ragazzino. Romeo aveva solo 12 anni, troppo pochi per essere considerato un adulto, tanti per parlare di un bambino. Romeo non c'è più. E' morto a causa di un drammatico incidente, stava attraversando le strisce pedonali con la sua mamma. Una manciata di secondi, pochi istanti che ti cambiano per sempre la vita. La sua spezzata, quella di chi resta, distrutta per sempre. L'incidente a Terracina: così è morto il piccolo Romeo A perdere la vita, in questa calda giornata di inizio agosto, Romeo Golia. Il ragazzo è stato investito ...

