Pallanuoto | Sardinia Cup | seconda sconfitta per il Setterosa | l’Ungheria vince 15-6

(Di sabato 6 agosto 2022)per ilnellaCup, in corso di svolgimento in quel di Sassari. Dopo lo stop con l’Olanda, quest’oggi le azzurre di coach Silipo si sono arrese con un netto 15-6 al, sempre in controllo della sfida sin dall’inizio. “Dopo una partita del genere c’è poco da dire – le parole del commissario tecnico Carlo Silipo -. Dobbiamo fare un’analisi tutti, perché evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto. Ci sono mancate elevazione, aggressività e concentrazione; abbiamo spianato subito la strada al. Mi assumo la responsabilità di quanto visto stasera, ma mi aspetto già domenica contro la Spagna una reazione: le ragazze sanno di poter fare molto di più”. Domani ultima sfida contro la Spagna alle ore 11:30, mentre da lunedì 6 a ...

Domani l'ultimo incontro del torneo, alle 11.30 con la Spagna. 4 giornata - sabato 6 agosto Israele - Grecia 8 - 15 (1 - 2, 3 - 3, 3 - 5, 1 - 5) Olanda - Israele 22 - 13 (4 - 2, 7 - 5, 6 - 4, 5 - 2) ...Diciannove convocate: Lucrezia Cergol (Trieste), Anna Repetto (NC Milano), Roberta ...Cup - Torneo Femminile 1 giornata - mercoledi 3 agosto Israele - Ungheria 8 - 18 (1 - 5, 4 - 5, ...Seconda sconfitta per il Setterosa nella Sardinia Cup, in corso di svolgimento in quel di Sassari: l'Ungheria vince 15-6. Domani ultima sfida contro la Spagna.Secondo stop per il Setterosa nella Sardinia Cup, in svolgimento alla piscina olimpica comunale di Sassari. Sconfitto 15-6 ( 4-0,4-2, 5-2, 2-2) dall'Ungheria, al termine di un match subito in discesa ...