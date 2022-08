"Nessuna presa di posizione su indagini in corso da parte dell'Amministrazione" (Di sabato 6 agosto 2022) Leggo ancora qualcuno dei loro messaggi, perché sono davvero esplicativi di come la città, anche quella che con le nostre lotte centra poco, sia ormai consapevole della totale mala fede e della ... Leggi su ilpiacenza (Di sabato 6 agosto 2022) Leggo ancora qualcuno dei loro messaggi, perché sono davvero esplicativi di come la città, anche quella che con le nostre lotte centra poco, sia ormai consapevolea totale mala fede ea ...

fckdraghi : @Bluefidel47 Ed eccola la tanto decantata EFFICACIAH dei sieri (presa oggi 7 agosto '22 dal sito dell'ISS). Di fat… - free___way : Procedura guidata della presa in giro. Nessuna possibilità. - RiccardoTrezzi : @brusco_sandro @CarloCalenda Si ma capisci che alla fine che differenza fa? Nessuna. È una presa in giro. - rosy_primavera : @SabrySocial @strange_days_82 Al momento nessuna trasparenza e presa di posizione chiara su vaccini, multe, restriz… - Piacenza_Online : Sindaco e Giunta ribadiscono, “nessuna presa di posizione su indagini in corso -