Napoli-Raspadori, una distanza da colmare e un ‘no’ del Sassuolo: cosa manca per chiudere | Primapagina (Di sabato 6 agosto 2022) 2022-08-06 12:00:00 Arrivano conferme: Il Napoli ha deciso. Sarà Giacomo Raspadori il rinforzo per l’attacco di Luciano Spalletti. Dopo il summit di ieri tra il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis e il Sassuolo, rappresentato dall’ad Giovanni Carnevali e dal ds Giovanni Rossi, resta una distanza significativa da limare tra le parti, che si riaggiorneranno già all’inizio della prossima settimana. Il club neroverde chiede circa 40 milioni (cifra non lontana alla valutazione di Scamacca, ceduto al West Ham), gli azzurri ne mettono sul piatto dieci in meno. AGGIORNAMENTI – Servirà un nuovo faccia a faccia per trovare la quadra, anche se non mancano segnali di ottimismo. Carnevali, come detto, parte dal paragone con Scamacca e da un valore quantificabile in 36 milioni ... Leggi su justcalcio (Di sabato 6 agosto 2022) 2022-08-06 12:00:00 Arrivano conferme: Ilha deciso. Sarà Giacomoil rinforzo per l’attacco di Luciano Spalletti. Dopo il summit di ieri tra il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis e il, rappresentato dall’ad Giovanni Carnevali e dal ds Giovanni Rossi, resta unasignificativa da limare tra le parti, che si riaggiorneranno già all’inizio della prossima settimana. Il club neroverde chiede circa 40 milioni (cifra non lontana alla valutazione di Scamacca, ceduto al West Ham), gli azzurri ne mettono sul piatto dieci in meno. AGGIORNAMENTI – Servirà un nuovo faccia a faccia per trovare la quadra, anche se nonno segnali di ottimismo. Carnevali, come detto, parte dal paragone con Scamacca e da un valore quantificabile in 36 milioni ...

