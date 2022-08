Maltempo in Irpinia, distrutti vigneti e uliveti: riunione straordinaria per quantificare i danni (Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Una violenta grandinata verificatasi nel tardo pomeriggio di ieri ha distrutto vigneti e uliveti di cinquanta aziende dell’Alta Irpinia. Il violento nubifragio ha colpito duramente l’areale compreso tra i comuni irpini di Castelfranci e Torella dei Lombardi, dove le produzioni sono state irrimediabilmente compromesse. In mattinata si è svolta una riunione straordinaria convocata dai sindaci dei comuni colpiti, allargata alla Coldiretti e al vice presidente della commissione regionale agricoltura, Maurizio Petracca, per chiedere il riconoscimento di stato di calamità. Dalle prime verifiche i danni ammonterebbero a centinaia di migliaia di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Una violenta grandinata verificatasi nel tardo pomeriggio di ieri ha distruttodi cinquanta aziende dell’Alta. Il violento nubifragio ha colpito duramente l’areale compreso tra i comuni irpini di Castelfranci e Torella dei Lombardi, dove le produzioni sono state irrimediabilmente compromesse. In mattinata si è svolta unaconvocata dai sindaci dei comuni colpiti, allargata alla Coldiretti e al vice presidente della commissione regionale agricoltura, Maurizio Petracca, per chiedere il riconoscimento di stato di calamità. Dalle prime verifiche iammonterebbero a centinaia di migliaia di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

