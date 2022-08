Lutto per Francesca Chillemi, l’annuncio dell’attrice: “Con me per sempre” (Di sabato 6 agosto 2022) E’ una perdita che addolora profondamente Francesca Chillemi ma è un Lutto che l’attrice non vuole sentire come un addio. Francesca Chillemi ha perso la sua adorata nonna, è morta una delle persone che l’ha amata da sempre e che lei continuerà ad amare per sempre. Nonna Ciccina, così la chiama tenerissima nel post in cui svela il suo dolore, l’ultimo saluto alla sua cara nonna. Non è un addio, per Francesca Chillemi la sua nonna non andrà mai via perché sarà sempre una parte di lei, sarà sempre con lei. E’ con una foto che la ritrae con la nonna che l’ex Miss Italia scrive il post più doloroso. In tanti si sono stretti intorno a lei, non solo i numerosi follower che la seguono sui social ma anche tanti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 6 agosto 2022) E’ una perdita che addolora profondamentema è unche l’attrice non vuole sentire come un addio.ha perso la sua adorata nonna, è morta una delle persone che l’ha amata dae che lei continuerà ad amare per. Nonna Ciccina, così la chiama tenerissima nel post in cui svela il suo dolore, l’ultimo saluto alla sua cara nonna. Non è un addio, perla sua nonna non andrà mai via perché saràuna parte di lei, saràcon lei. E’ con una foto che la ritrae con la nonna che l’ex Miss Italia scrive il post più doloroso. In tanti si sono stretti intorno a lei, non solo i numerosi follower che la seguono sui social ma anche tanti ...

