Lotta allo spreco alimentare, ecco i Paesi più virtuosi in Europa (e nel mondo) (Di sabato 6 agosto 2022) Lo spreco alimentare è una delle questioni cardine del nostro tempo e, come è facile immaginare, riguarda soprattutto i Paesi del mondo più sviluppati. In particolare in Europa la Commissione Europea stima uno spreco di 89 milioni di tonnellate all’anno, ben 179 kg per ciascun cittadino. Non va meglio in Nord America, dove sono circa 300 i kg di spreco per ciascun americano. L’allarme è stato lanciato a chiare lettere dalla Food and Agriculture organization (Fao), i cui numeri parlano di circa 1,6 miliardi di tonnellate di cibo commestibile che nel mondo vengono gettati nel cassonetto – si parla di un terzo di quello prodotto – che equivale a 1,2 trilioni di dollari persi. E il trend è in peggioramento: nel 2030 si potrebbe toccare quota 40% e sforare ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 6 agosto 2022) Loè una delle questioni cardine del nostro tempo e, come è facile immaginare, riguarda soprattutto idelpiù sviluppati. In particolare inla Commissione Europea stima unodi 89 milioni di tonnellate all’anno, ben 179 kg per ciascun cittadino. Non va meglio in Nord America, dove sono circa 300 i kg diper ciascun americano. L’allarme è stato lanciato a chiare lettere dalla Food and Agriculture organization (Fao), i cui numeri parlano di circa 1,6 miliardi di tonnellate di cibo commestibile che nelvengono gettati nel cassonetto – si parla di un terzo di quello prodotto – che equivale a 1,2 trilioni di dollari persi. E il trend è in peggioramento: nel 2030 si potrebbe toccare quota 40% e sforare ...

