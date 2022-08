LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: tre azzurri in finale nella paracanoa! Dalle 16 Craciun/Santini e Tacchini a caccia del podio (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11: Tra circa 10? iniziano le finali A della paraCanoa. Subito un azzurra in acqua, Eleonora Paolis nel KL1 200 15.06: Terzo posto per l’azzurro Nicoli alle spalle del vincitore della finale B del VL3 200 il cileno Edwards e del secondo, l’irlandese O’Leary 15.03: Al via nella finale B del VL3 200 maschile O’Leary (Irl), Imai (Jpn), Wydera (Pol), Edwards (Chi), Nicoli (Ita), Tweedie (Gbr), Crosta (Arg), Deep (Ind), Tatsumi (Jpn) 15.00. Apre il programma fra poco la paracasnoa con quattro azzurri in gara, di cui tre nelle finali A: in finale Eleonora Paolis nella finale del KL1 donne 200, Marius Ciustea nel VL2 uomini 200 e Amanda Embriaco nel KL3 donne 200. ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11: Tra circa 10? iniziano le finali A della para. Subito un azzurra in acqua, Eleonora Paolis nel KL1 200 15.06: Terzo posto per l’azzurro Nicoli alle spalle del vincitore dellaB del VL3 200 il cileno Edwards e del secondo, l’irlandese O’Leary 15.03: Al viaB del VL3 200 maschile O’Leary (Irl), Imai (Jpn), Wydera (Pol), Edwards (Chi), Nicoli (Ita), Tweedie (Gbr), Crosta (Arg), Deep (Ind), Tatsumi (Jpn) 15.00. Apre il programma fra poco la paracasnoa con quattroin gara, di cui tre nelle finali A: inEleonora Paolisdel KL1 donne 200, Marius Ciustea nel VL2 uomini 200 e Amanda Embriaco nel KL3 donne 200. ...

