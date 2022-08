Le Selassié in vacanza: la città scelta per vivere dei giorni speciali (FOTO) (Di sabato 6 agosto 2022) Le Selassié si stanno godendo le vacanze estive prima di annunciare i loro progetti futuri: ecco la meta scelta dalle sorelle Le Selassié lo scorso settembre hanno varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip conquistando il cuore degli italiani. Jessica, Clarissa e Lulù hanno partecipato al reality show di Canale 5 inizialmente come unico concorrente e successivamente le tre sorelle hanno proseguito l’avventura singolarmente. Le tre princess in breve tempo hanno ammaliato intere generazioni e sono state supportate fino alla fine della loro avventura. Amatissime e seguitissime, Lulù, Clarissa e Jessica giorno dopo giorno all’interno della Casa più spiata d’Italia si sono messe in gioco mostrando sempre lati inediti della loro personalità. La sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata vinta dalla primogenita Jessica ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 agosto 2022) Lesi stanno godendo le vacanze estive prima di annunciare i loro progetti futuri: ecco la metadalle sorelle Lelo scorso settembre hanno varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip conquistando il cuore degli italiani. Jessica, Clarissa e Lulù hanno partecipato al reality show di Canale 5 inizialmente come unico concorrente e successivamente le tre sorelle hanno proseguito l’avventura singolarmente. Le tre princess in breve tempo hanno ammaliato intere generazioni e sono state supportate fino alla fine della loro avventura. Amatissime e seguitissime, Lulù, Clarissa e Jessica giorno dopo giorno all’interno della Casa più spiata d’Italia si sono messe in gioco mostrando sempre lati inediti della loro personalità. La sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata vinta dalla primogenita Jessica ...

