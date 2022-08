“La verità è un’altra”: ecco perché Michelle Hunziker si è separata da Trussardi (Di sabato 6 agosto 2022) È passato ormai un po’ di tempo dal giorno in cui è stata annunciata ufficialmente la separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Nonostante siano passati mesi, ad oggi arriva la verità su tale decisione. A quanto pare, oltre alla fine di un amore, il matrimonio è cessato a causa di un altro fattore. Tutti i dettagli. L’annuncio arrivato attraverso una nota stampa in cui la coppia ha comunicato a tutti la decisione di divorziare. È stata una notizia che molti hanno colto come un fulmine a ciel sereno. Nessuno avrebbe mai voluto sentire queste parole, soprattutto i fan più appassionati della coppia. “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 6 agosto 2022) È passato ormai un po’ di tempo dal giorno in cui è stata annunciata ufficialmente la separazione trae Tomaso. Nonostante siano passati mesi, ad oggi arriva lasu tale decisione. A quanto pare, oltre alla fine di un amore, il matrimonio è cessato a causa di un altro fattore. Tutti i dettagli. L’annuncio arrivato attraverso una nota stampa in cui la coppia ha comunicato a tutti la decisione di divorziare. È stata una notizia che molti hanno colto come un fulmine a ciel sereno. Nessuno avrebbe mai voluto sentire queste parole, soprattutto i fan più appassionati della coppia. “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra ...

UomoRango : @HungryMarcio ok..ma la verità è un'altra poi come vedi me rimbalza. - alessandradale0 : RT @Fabry0222: La dico con Mughini:”alle prossime elezioni voterò Renzi. Non che il mio voto sarebbe un voto di stizza contro questo o quel… - MargheF3 : @ProfMBassetti Mi spieghi allora come mai improvvisamente andiamo da una pandemia ad un’altra dopo 87% vaccinati? M… - Marta96773 : @elevisconti La 'linea del Pd' era di andare con i 5* e ripiazzare Conte premier. Questa è la verità. Naufragata qu… - brunasaracco : @kapitano72 @MT_Meli_ Può dire le cose in faccia a chi vuole, ma meglio se evita di fare quello che non sa fare: il… -