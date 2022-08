Eventi meteo estremi, per la scienza è colpa dell’uomo (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Ondate di calore, inondazioni, siccità: dietro a questi Eventi estremi c’è lo zampino dell’uomo. Almeno nella maggior parte dei casi. E questa volta a concordare sull’attribuzione della colpa è la scienza. Un nuovo studio realizzato dai ricercatori di Climate Brief ha raccolto ben 504 studi dedicati a singoli Eventi estremi per capire quali e quanti di questi potessero essere attribuibili ai cambiamenti climatici indotti dall’uomo, e il risultato è che il 71% di questi 504 Eventi meteorologici estremi è risultato essere stato provocato o aggravato proprio dalle attività umane. In particolare, dei 152 Eventi di caldo estremo valutati dagli scienziati, il 93% è stato reso più probabile o ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Ondate di calore, inondazioni, siccità: dietro a questic’è lo zampino. Almeno nella maggior parte dei casi. E questa volta a concordare sull’attribuzione dellaè la. Un nuovo studio realizzato dai ricercatori di Climate Brief ha raccolto ben 504 studi dedicati a singoliper capire quali e quanti di questi potessero essere attribuibili ai cambiamenti climatici indotti dall’uomo, e il risultato è che il 71% di questi 504rologiciè risultato essere stato provocato o aggravato proprio dalle attività umane. In particolare, dei 152di caldo estremo valutati dagli scienziati, il 93% è stato reso più probabile o ...

