Esordio ok per il Tottenham, 4 - 1 al Southampton (Di sabato 6 agosto 2022) Esordio positivo per il Tottenham di Antonio Conte, che vince in rimonta, 4 - 1, contro il Southampton nella prima giornata della Premier League. Ospiti in vantaggio con Ward - Prowse al 12', poi gli ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 6 agosto 2022)positivo per ildi Antonio Conte, che vince in rimonta, 4 - 1, contro ilnella prima giornata della Premier League. Ospiti in vantaggio con Ward - Prowse al 12', poi gli ...

