leggoit : #esodo estivo, dov'è il #traffico da bollino nero in autostrada. Tornano le code dopo due anni di pandemia - Nutizieri : Esodo estivo, traffico nelle autostrade da bollino nero: i percorsi alternativi - corrierebologna : Esodo estivo, traffico da bollino nero - Piergiulio58 : Esodo estivo, torna il bollino nero dopo due anni di pandemia. - palermo24h : Esodo estivo, torna il bollino nero dopo due anni di pandemia -

...Allarme per gli incidenti in mare dovuti a imprudenza Dopo due anni di pandemia gli italiani tornano a spostarsi in massa e l'avvio del primo weekend di agosto porta con sé l'immancabile...Il primo weekend di agosto segna il primo vero grandedopo la pandemia di Covid . Per la prima estate dopo due anni, complice il fatto che non ci sono restrizioni, gli italiani si sono nuovamente messi in viaggio verso le mete vacanziere. ...Katia Gentile presidente della sesta commissione consiliare “C’è volontà di intervenire per pagamento spettanze arretrate” REGGIO CALABRIA – “Esprimo grande soddisfazione per il buon esito della sedut ...Già da ieri, complici alcuni incidenti stradali, si sono registrati forti rallentamenti, ma il traffico è destinato a peggiorare nei principali snodi della penisola. Forti piogge in Trentino, Alto Adi ...