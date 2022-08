Elezioni: Salvini, 'Letta in difesa Costituzione? è solo patto per poltrone' (Di sabato 6 agosto 2022) Milano, 6 ago. (Adnkronos) - "patto per difendere la Costituzione? Difenderla da chi? Dal voto degli Italiani? È solo un triste #pattoperlepoltrone". Lo scrive sui suoi profili social il segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a distanza al segretario del Pd, Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Milano, 6 ago. (Adnkronos) - "per difendere la? Difenderla da chi? Dal voto degli Italiani? Èun triste #perle". Lo scrive sui suoi profili social il segretario della Lega, Matteo, rispondendo a distanza al segretario del Pd, Enrico

