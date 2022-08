Damiano David compare in una puntata di Un Medico in Famiglia (Di sabato 6 agosto 2022) Damiano David in Un Medico in Famiglia Probabilmente leggendo questo titolo ci prenderete per matti. Ma vi assicuriamo che non è così e ne abbiamo le prove! Damiano David, oggi leader dei Maneskin, la band dei record, in passato è comparso in una puntata di Un Medico in Famiglia. I fan hanno notato un curioso L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 6 agosto 2022)in UninProbabilmente leggendo questo titolo ci prenderete per matti. Ma vi assicuriamo che non è così e ne abbiamo le prove!, oggi leader dei Maneskin, la band dei record, in passato è comparso in unadi Unin. I fan hanno notato un curioso L'articolo proviene da Novella 2000.

zittieangelis : RT @lagiuliaarchive: Quando siamo sul palco io mi sento come se fosse qualcosa di veramente intimo, quasi erotico. È proprio come mettersi… - marysca__ : RT @itslilystar: Masterclass su come si trattano i fan by Damiano David - Victori31631277 : RT @lagiuliaarchive: Quando siamo sul palco io mi sento come se fosse qualcosa di veramente intimo, quasi erotico. È proprio come mettersi… - underctrrl : RT @lagiuliaarchive: Quando siamo sul palco io mi sento come se fosse qualcosa di veramente intimo, quasi erotico. È proprio come mettersi… - MARGE34 : RT @lagiuliaarchive: (...) è un momento molto intimo in cui sei molto forte, perché sei sopra un palco con la tua musica, ma allo stesso te… -