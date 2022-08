Dalla Francia – Aymeric Magne (presidente esecutivo di Troyes): “Sicuramente”, nessun dirigente se ne andrà (Di sabato 6 agosto 2022) 2022-08-04 18:09:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: I suoi discorsi sono rari ma Aymeric Magne ha voluto parlare ai media giovedì per fare il punto sull’evoluzione di Estac. Il presidente esecutivo ha esordito discutendo delle trasformazioni che sono state fatte per portare avanti il ??club, con gli investimenti già fatti in infrastrutture (con un nuovo campo sintetico e un nuovo spogliatoio circolare, ad esempio) come i cambiamenti nell’organizzazione, con , in particolare, la creazione di “30% nuove posizioni”. Sulla parte strettamente sportiva, il dirigente ha sottolineato che il club lo aveva fatto “ha mantenuto quasi tutta la forza lavoro sui giocatori titolari”pur ammettendo alcuni errori del passato, che potrebbero spiegare una ... Leggi su justcalcio (Di sabato 6 agosto 2022) 2022-08-04 18:09:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: I suoi discorsi sono rari maha voluto parlare ai media giovedì per fare il punto sull’evoluzione di Estac. Ilha esordito discutendo delle trasformazioni che sono state fatte per portare avanti il ??club, con gli investimenti già fatti in infrastrutture (con un nuovo campo sintetico e un nuovo spogliatoio circolare, ad esempio) come i cambiamenti nell’organizzazione, con , in particolare, la creazione di “30% nuove posizioni”. Sulla parte strettamente sportiva, ilha sottolineato che il club lo aveva fatto “ha mantenuto quasi tutta la forza lavoro sui giocatori titolari”pur ammettendo alcuni errori del passato, che potrebbero spiegare una ...

