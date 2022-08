Caschetto in testa e torcia in mano: sono aperte le miniere di Dossena (Di sabato 6 agosto 2022) Dossena. sono aperte da sabato 6 agosto le miniere di Dossena, nel cuore della Val Brembana. Caschetto in testa e torcia in mano, grandi e piccoli speleologi potranno percorrere – attraverso teleferiche, ponti e passaggi sospesi – le gallerie delle miniere tra grotte naturali e cunicoli artificiali, seguendo le antiche rotaie dei carrelli utilizzati per il trasporto dei materiali. “L’esperienza dentro le miniere recuperate di Dossena è davvero straordinaria e consiglio a tutti di farla perché unisce la dimensione ambientale, che aiuta a capire quale fosse la conformazione di questo territorio, a quella di storia economica, perché qui è stata fatta la storia attraverso l’estrazione di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 agosto 2022)da sabato 6 agosto ledi, nel cuore della Val Brembana.inin, grandi e piccoli speleologi potranno percorrere – attraverso teleferiche, ponti e passaggi sospesi – le gallerie delletra grotte naturali e cunicoli artificiali, seguendo le antiche rotaie dei carrelli utilizzati per il trasporto dei materiali. “L’esperienza dentro lerecuperate diè davvero straordinaria e consiglio a tutti di farla perché unisce la dimensione ambientale, che aiuta a capire quale fosse la conformazione di questo territorio, a quella di storia economica, perché qui è stata fatta la storia attraverso l’estrazione di ...

