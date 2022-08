Blitz antidroga a Napoli | genitori al figlio 11enne | Non consegni la coca ? Sei un bastardo

infoitinterno : Baby pusher e messaggi in codice: blitz antidroga a Torre Annunziata - StampaSavona : Savona, blitz antidroga della polizia: un arresto e mezzo etto di eroina sequestrato - franconemarisa : Blitz antidroga nel rione Poverelli, 18 arresti a Torre Annunziata - anteprima24 : ** Baby pusher a Torre Annunziata, la madre al figlio 11enne: 'Non consegni la coca? Bastardo' **… - Lucavad72 : RT @NapoliToday: #Cronaca Blitz antidroga: le immagini dell'operazione e tutti i nomi degli arrestati (VIDEO) -

IL GIORNO

Baby pusher e messaggi in codice:a Torre Annunziata... personale della Sezione Specializzatadella Squadra Mobile della Questura di Rovigo, nel comune di Taglio di Po ha notato un giovane, già conosciuto per essere uno spacciatore, aggirarsi ... Blitz antidroga, sequestrati 44 chili di hashish Venivano coinvolti anche i minorenni, figli dei pusher , nelle piazze di spaccio dei rione dei «Poverelli» di Torre Annunziata (Napoli) , dove oggi i ...Blitz anti-droga e arresti tra Caivano e Brusciano, in provincia di Napoli. La scorsa notte, in via Necropoli, arteria stradale difronte al Parco Verde, i ...