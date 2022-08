Banche: First, l’aumento degli interessi spinge i conti big a 6,2 miliardi (Di sabato 6 agosto 2022) ROMA – l’aumento dei tassi sul mercato, che ha spinto al rialzo il margine di interesse, è il carburante dei bilanci semestrali delle prime cinque Banche italiane che mettono a segno un utile complessivo di 6,2 miliardi. E’ quanto emerge da uno studio del sindacato First Cisl sui risultati di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Banco Bpm, Bper gravati peraltro da 2,2 miliardi di svalutazioni per la Russia. Gli interessi netti sono saliti così del 5,7% “a seguito dell’aumento dei tassi, che dovrebbe dispiegare i suoi effetti maggiori nei prossimi trimestri” visto l’orientamento delle Banche centrali. Si arresta la corsa delle commissioni. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 6 agosto 2022) ROMA –dei tassi sul mercato, che ha spinto al rialzo il margine di interesse, è il carburante dei bilanci semestrali delle prime cinqueitaliane che mettono a segno un utile complessivo di 6,2. E’ quanto emerge da uno studio del sindacatoCisl sui risultati di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Banco Bpm, Bper gravati peraltro da 2,2di svalutazioni per la Russia. Glinetti sono saliti così del 5,7% “a seguito deldei tassi, che dovrebbe dispiegare i suoi effetti maggiori nei prossimi trimestri” visto l’orientamento dellecentrali. Si arresta la corsa delle commissioni. L'articolo L'Opinionista.

