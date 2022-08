Antonio Tavella – Poeta dimenticato

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 6 agosto 2022) Francica (VV) – Mi trovavo insieme al noto pittore vibonese, all’artista Enzo Liguori, quando lui stesso chiama un signore negli anni, Rino ti presento “u”, piacere. Mi incuriosisce il suo aspetto, noto subito in lui una persona semplice, un uomo negli anni pacato, dal sorriso timido ma parlando con lui sento un animo solare, semplice e gentile. Lo chiamano “ilcontadino”, perché ha scritto delle poesie meravigliose, che raccontano la vita emotiva carica di sentimenti e quella del borgo contadino dove vive. Liguori gli fa recitare dei versi, è bravissimo, ma sa che anche io scrivo poesie ma non me ne ricordo una a memoria, sorridiamo e lo esorto a fammi vedere se ha qualcosa, va a casa e ritorna con un volumetto, un diploma e un paio di articoli di giornale. Vivo qua a Francica però sono ...