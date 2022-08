Aborto: Usa, l'Indiana approva il divieto quasi totale (Di sabato 6 agosto 2022) Il Parlamento dell'Indiana ha approvato un divieto quasi totale dell'Aborto: la misura è stata firmata dal governatore dello Stato, che diventa così il primo a passare nuovi e ampi limiti a questa ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 6 agosto 2022) Il Parlamento dell'hato undell': la misura è stata firmata dal governatore dello Stato, che diventa così il primo a passare nuovi e ampi limiti a questa ...

