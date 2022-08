Veronica Peparini fuori da Amici: lo conferma a Lorella Cuccarini (Di venerdì 5 agosto 2022) Le voci, poi la conferma: Veronica Peparini fuori da Amici, nella prossima edizione del programma di Maria De Filippi non ci sarà. Al suo posto, molto probabilmente, arriverà il ballerino e coreografo Emanuel Lo, anche compagno della cantante Giorgia. La sua presenza nel talent show, tuttavia, è ancora da confermare in via ufficiale. Ciò che è confermato è invece l’addio di Veronica Peparini. Veronica Peparini fuori da Amici: è certo. Lo conferma la stessa ex prof del programma TV di Canale 5 nel corso di una lunga chiacchierata con l’ormai ex collega Lorella Cuccarini. Veronica e ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Le voci, poi lada, nella prossima edizione del programma di Maria De Filippi non ci sarà. Al suo posto, molto probabilmente, arriverà il ballerino e coreografo Emanuel Lo, anche compagno della cantante Giorgia. La sua presenza nel talent show, tuttavia, è ancora dare in via ufficiale. Ciò che èto è invece l’addio dida: è certo. Lola stessa ex prof del programma TV di Canale 5 nel corso di una lunga chiacchierata con l’ormai ex collegae ...

