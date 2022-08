Vangelo di oggi 5 Agosto 2022: Mt 16,24-28 | Video commento (Di venerdì 5 agosto 2022) Ascoltiamo il Vangelo di venerdì 5 Agosto 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”. “Mettersi alla sequela di Gesù significa prendere la propria croce per accompagnarlo nel suo cammino, un cammino scomodo che non è quello L'articolo Vangelo di oggi 5 Agosto 2022: Mt 16,24-28 Video commento proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 5 agosto 2022) Ascoltiamo ildi venerdì 5, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”. “Mettersi alla sequela di Gesù significa prendere la propria croce per accompagnarlo nel suo cammino, un cammino scomodo che non è quello L'articolodi: Mt 16,24-28proviene da La Luce di Maria.

vaticannews_it : All’Angelus #PapaFrancesco mette in guardia dalla cupidigia: 'Una malattia pericolosa. A causa sua oggi pochi hanno… - IvanaIv29438384 : RT @ParoleCristiane: Oggi si parla poco del Vangelo e non si parla più delle anime... Il sacerdote ha cura delle anime. Se non è preoccupat… - JonataUlisses1 : RT @ParoleCristiane: Oggi si parla poco del Vangelo e non si parla più delle anime... Il sacerdote ha cura delle anime. Se non è preoccupat… - SaltCuantic : RT @andreamaniglia: Lui è sempre stato lo scarto della storia umana; ed oggi, per quanto ci si riempia la bocca di belle parole, in realtà,… - CatholicTweet1 : RT @AleteiaIT: Ci risponde il Vangelo di oggi: 'Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua'. ht… -