Test logica con Emoticons | Indovina il film segreto: 7 secondi o sei una schiappa (Di venerdì 5 agosto 2022) Se tutti ti chiamano schiappa è il momento di dimostrare quanto vali. Prova a risolvere il Test logica in meno di 7 secondi. Ce la fai? Test logica Emoticons (Yutube screenshot)Il Test logica delle Emoticons potrebbe davvero farti impazzire. Vediamo se sei capace di dimostrare se sei un fenomeno o una schiappa. Forse non tutti sanno che, i Test di logica sono molto frequenti anche nelle prove d’esame dei concorsi pubblici. Tuttavia più comunemente sono solamente un bel passatempo per adulti e bambini. Questo che ti proponiamo è un po’ stravagante, ma metterà alla prova la tua capacità logica di ragionamento. Chi almeno una volta nella vita non si è ... Leggi su direttanews (Di venerdì 5 agosto 2022) Se tutti ti chiamanoè il momento di dimostrare quanto vali. Prova a risolvere ilin meno di 7. Ce la fai?(Yutube screenshot)Ildellepotrebbe davvero farti impazzire. Vediamo se sei capace di dimostrare se sei un fenomeno o una. Forse non tutti sanno che, idisono molto frequenti anche nelle prove d’esame dei concorsi pubblici. Tuttavia più comunemente sono solamente un bel passatempo per adulti e bambini. Questo che ti proponiamo è un po’ stravagante, ma metterà alla prova la tua capacitàdi ragionamento. Chi almeno una volta nella vita non si è ...

vvaldigi : Ho appena letto le domande del test di veterinaria dell'anno scorso Penso di buttarmi dalla finestra già alla prima… - UraniaCapucci : Sto studiando su Alpha test i vari quesiti di logica per il #TOLC, 4/5 li capisco, il resto sembrano un po' surreal… - IlariaBifarini : @flavio10701 Vero, non serve CV né test di ingresso. Io qualche quiz di logica lo metterei ?? - Ka52MadWorld : @lord_john56 lo presumo anche io, la logica direbbe questo, ma in ogni caso non sono certo in fine test trial eppur… - acidintheveins : ma quanto dovrebbe chiedere di compenso all'ora un giovane ingegnere per delle lezioni/ripetizioni di matematica e… -