Spalletti a tutto tondo | “Vi racconto il nuovo Napoli dei giovani L’addio di Mertens? Non è stata colpa mia”

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti si è raccontato nel corso di un'intervista pubblicata nell'edizione odierna de Il Corriere della Sera. Di seguito quanto riportato: Cosa hanno in comune Spalletti e Napoli? "Non sembri strano, ma è la natura a unire me e Napoli. Gli odori, i sapori anche. Ecco, sono sensazioni anche difficili a spiegare. Emozioni e sentimenti: la città mi sta conquistando così, mi riporta alle mie origini. Mi piacerebbe se diventasse più brava ad interpretarci: la passione per il calcio è viscerale, unica. Ma ci sono momenti e momenti e non è che se si fa un campionato ad alti livelli, rompendo anche il clima di depressione che ho trovato quando sono arrivato, poi se non vinci lo scudetto non hai fatto nulla, anzi per qualcuno hai fallito. Sono stato il primo a coltivare

