Sevilla FC: Lopetegui: “Il club cercherà di darci la migliore squadra possibile” (Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-05 17:05:14 Calcio spagnolo: Il Siviglia affronta domani (21.00) nel Sánchez-Pizjun l’XI edizione del Trofeo Antonio Puerta contro il Cdiz. Per essere la prima volta che gli uomini di Julen Lopetegui appaiono davanti al loro pubblico in questa preseason, meno di una settimana prima di iniziare con il vero fuoco Pamplona. E i sivillisti sapranno mettere poco in bocca in termini di volti nuovi. Ce ne sono solo due e uno di loro è ancora fuori per un infortunio. “Marcao è arrivato ferito ed è ancora ferito. Speriamo di poterlo recuperare al più presto così che possa lavorare con la squadra”, ha spiegato il tecnico a Canal Sur, canale che mostra apertamente il duello contro il Cdiz. “Logicamente, il prima possibile, e lui può rimettersi in forma, che sono due cose diverse, una avrà la dimissione medica e tu potrai avere una ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-05 17:05:14 Calcio spagnolo: Il Siviglia affronta domani (21.00) nel Sánchez-Pizjun l’XI edizione del Trofeo Antonio Puerta contro il Cdiz. Per essere la prima volta che gli uomini di Julenappaiono davanti al loro pubblico in questa preseason, meno di una settimana prima di iniziare con il vero fuoco Pamplona. E i sivillisti sapranno mettere poco in bocca in termini di volti nuovi. Ce ne sono solo due e uno di loro è ancora fuori per un infortunio. “Marcao è arrivato ferito ed è ancora ferito. Speriamo di poterlo recuperare al più presto così che possa lavorare con la”, ha spiegato il tecnico a Canal Sur, canale che mostra apertamente il duello contro il Cdiz. “Logicamente, il prima, e lui può rimettersi in forma, che sono due cose diverse, una avrà la dimissione medica e tu potrai avere una ...

