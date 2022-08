Selena Gomez e il messaggio body positivity: “Le vere pance stanno tornando di moda” (Di venerdì 5 agosto 2022) La pancetta è tornata di moda. A dirlo è Selena Gomez, la cantante e attrice americana che soltanto su Instagram ha 341 milioni di follower. L’artista, 30 anni compiuti lo scorso 22 luglio, si sta godendo qualche giorno di vacanza e, come altre celebrità, ha scelto la Costiera Amalfitana. La cantante, però, trascorre le sue giornate in barca, lontano dalla confusione e dai lidi affollati. E come racconta, con ironia, in una serie di video diffusi su TikTok, non vuole socializzare con nessuno, alludendo alla voglia di relax e silenzio. @SelenaGomezVaca self ? original sound – unwinewithtashak Godendosi il mare, però, lancia anche un importante messaggio sull’accettazione del proprio fisico. Nel video l’ex stellina Disney s’immortala sdraiata in barca mentre si ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 5 agosto 2022) Latta è tornata di. A dirlo è, la cantante e attrice americana che soltanto su Instagram ha 341 milioni di follower. L’artista, 30 anni compiuti lo scorso 22 luglio, si sta godendo qualche giorno di vacanza e, come altre celebrità, ha scelto la Costiera Amalfitana. La cantante, però, trascorre le sue giornate in barca, lontano dalla confusione e dai lidi affollati. E come racconta, con ironia, in una serie di video diffusi su TikTok, non vuole socializzare con nessuno, alludendo alla voglia di relax e silenzio. @Vaca self ? original sound – unwinewithtashak Godendosi il mare, però, lancia anche un importantesull’accettazione del proprio fisico. Nel video l’ex stellina Disney s’immortala sdraiata in barca mentre si ...

theus_marthe : RT @selenaecumedia5: Selena Gomez with Andrea Iervolino in Italy. ?? Selena Gomez con Andrea Iervolino en Italia. - theus_marthe : RT @selenaecumedia5: Selena Gomez with Andrea Iervolino in Italy. ?? Selena Gomez con Andrea Iervolino en Italia. - riarequino : RT @selenaecumedia5: Selena Gomez with Friends in Capri, Italy [August 3] ?? @selenagomez con Amigos en Capri, Italia [Agosto 3] https://t.… - astarita216 : RT @artstvles: “selena gomez non ci credooo” LA PIPÌ SOTTOOOOO HAHAHHSKS LEI AMORE LA AMO - Chattareal1 : QUANTO SIAMO COMPATIBILI IN BASE AGLI ARTISTI CHE ASCOLTO +10 Taylor Swift +10 Sissi +10 Olivia Rodrigo +10 Lorde +… -