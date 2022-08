Referendum e Democrazia, Cappato presenta il programma: “Attivare da subito la firma digitale per le liste fuori dal Parlamento” (Di venerdì 5 agosto 2022) Un appello pubblico perché chi ha a cuore i diritti e la Democrazia si candidi nella lista “Referendum e Democrazia“, lanciata dal leader radicale (e co-presidente dell’associazione Eumans) Marco Cappato per far entrare il tema della firma digitale nella campagna elettorale. La lista, ha spiegato Cappato presentando il programma, “pone al centro la transizione digitale verso la Democrazia per valorizzazione e la tutela degli strumenti di Democrazia affossati durante la precedente legislatura, come i Referendum e le leggi di iniziativa popolare mai discusse, a partire da quelle per la legalizzazione di eutanasia e cannabis. Lanciamo un invito a chi ha a cuore i diritti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Un appello pubblico perché chi ha a cuore i diritti e lasi candidi nella lista ““, lanciata dal leader radicale (e co-presidente dell’associazione Eumans) Marcoper far entrare il tema dellanella campagna elettorale. La lista, ha spiegatondo il, “pone al centro la transizioneverso laper valorizzazione e la tutela degli strumenti diaffossati durante la precedente legislatura, come ie le leggi di iniziativa popolare mai discusse, a partire da quelle per la legalizzazione di eutanasia e cannabis. Lanciamo un invito a chi ha a cuore i diritti ...

