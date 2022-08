Reazione a Catena, succede l’impensabile: Marco Liorni è incredulo (Di venerdì 5 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Durante tutti questi anni di Reazione a Catena non era mai successo, tanto che Marco Liorni è rimasto esterrefatto da ciò che si è ritrovato davanti: ecco che cosa hanno fatto. Il game show di Rai 1 continua a riscuote un grande successo da parte del pubblico estivo che ama seguire il gioco dall’inizio alla Leggi su youmovies (Di venerdì 5 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Durante tutti questi anni dinon era mai successo, tanto cheè rimasto esterrefatto da ciò che si è ritrovato davanti: ecco che cosa hanno fatto. Il game show di Rai 1 continua a riscuote un grande successo da parte del pubblico estivo che ama seguire il gioco dall’inizio alla

elisafrs : l’estate è cominciata da un po’ e ancora non ho visto una puntata di reazione a catena:( - CorriereCitta : Reazione a Catena, chi sono i campioni: , montepremi e parola vincente di giovedì 4 agosto 2022 #reazioneacatena - amantedeltrash0 : Comunque oggi reazione a catena un po’ troppo forzata. Non mi è piaciuta la puntata #reazioneacatena - woodzhope : mia mamma gioca a reazione a catena come se la sua vita ne dipendesse - YEJUNIQUE : sono in mental breakdown perché hanno appena perso basta non guardo più reazione a catena -