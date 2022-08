Questo video della luna è stato creato digitalmente (Di venerdì 5 agosto 2022) Il 31 luglio 2022 è stato pubblicato su Facebook un video di 36 secondi che mostra la luna sorgere e avvicinarsi in maniera insolita alla Terra, generando poi una breve eclissi, fino a scomparire di nuovo dietro la linea dell’orizzonte. Il filmato è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del post, secondo cui il video sarebbe stato girato al confine tra Canada, Alaska e Russia e si tratterebbe di un fenomeno che può essere visto solo per 36 secondi e solo una volta all’anno. Inoltre, chi ha scritto il commento al video aggiunge che «Questo fenomeno si verifica solo nel perigeo (il punto in cui la luna è più vicina alla terra) ed è proprio qui che possiamo renderci conto della grande velocità con cui il nostro pianeta si ... Leggi su facta.news (Di venerdì 5 agosto 2022) Il 31 luglio 2022 èpubblicato su Facebook undi 36 secondi che mostra lasorgere e avvicinarsi in maniera insolita alla Terra, generando poi una breve eclissi, fino a scomparire di nuovo dietro la linea dell’orizzonte. Il filmato è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del post, secondo cui ilsarebbegirato al confine tra Canada, Alaska e Russia e si tratterebbe di un fenomeno che può essere visto solo per 36 secondi e solo una volta all’anno. Inoltre, chi ha scritto il commento alaggiunge che «fenomeno si verifica solo nel perigeo (il punto in cui laè più vicina alla terra) ed è proprio qui che possiamo renderci contogrande velocità con cui il nostro pianeta si ...

