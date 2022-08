Pensione Santa Marta (Di venerdì 5 agosto 2022) Con l’allungarsi della vita media, anche per i sommi pontefici si pone il problema di un «ritiro» per raggiunti limiti di età, come ha insegnato la vicenda di Joseph Ratzinger. Francesco però non si fa trovare impreparato. A fine mese, creerà nuovi cardinali. E semmai dovesse fare una scelta clamorosa, non si limiterebbe a starsene appartato nel convitto che ha scelto come residenza... Ha appena resuscitato il buen vivir per baciare la mano di una nativa americana, là in quel Canada dove si compì una conversione forzata delle popolazioni al cattolicesimo attraverso l’espropriazione dei bambini. Un sostenibile e giusto «vivere» è dunque quello che si augura Jorge Mario Bergoglio; ma bisognerà cominciare a pensare anche al buen retiro, magari alla «Pensione» Santa Marta dove Francesco ha scelto di alloggiare da quando è pontefice, ... Leggi su panorama (Di venerdì 5 agosto 2022) Con l’allungarsi della vita media, anche per i sommi pontefici si pone il problema di un «ritiro» per raggiunti limiti di età, come ha insegnato la vicenda di Joseph Ratzinger. Francesco però non si fa trovare impreparato. A fine mese, creerà nuovi cardinali. E semmai dovesse fare una scelta clamorosa, non si limiterebbe a starsene appartato nel convitto che ha scelto come residenza... Ha appena resuscitato il buen vivir per baciare la mano di una nativa americana, là in quel Canada dove si compì una conversione forzata delle popolazioni al cattolicesimo attraverso l’espropriazione dei bambini. Un sostenibile e giusto «vivere» è dunque quello che si augura Jorge Mario Bergoglio; ma bisognerà cominciare a pensare anche al buen retiro, magari alla «dove Francesco ha scelto di alloggiare da quando è pontefice, ...

