Milan, Pioli: “Servono un difensore ed un centrocampista, Leao è felice di stare con noi” (Di venerdì 5 agosto 2022) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista dell’inizio della stagione di Serie A 2022/2023: “Vogliamo provare a ripetere un’estate bellissima come questa, ma per farlo serve carattere. Ammetto che un anno fa già credevamo di poter vincere. Quest’anno invece proveremo a difendere lo scudetto ed a migliorarci in Champions. Serviranno passione, entusiasmo e voglia di crescere“. Nonostante rivali come Inter, Juventus e Roma si siano rinforzate, Pioli non appare preoccupato: “Puoi comprare chiunque, ma a fare la differenza sono organizzazione e spirito. Nella scorsa stagione non ci tenevano in considerazione e l’ho sfruttato a nostro favore“. Oltre alle big, l’allenatore dei rossoneri presta molta attenzione anche ad altre squadre: “L’Atalanta, che per la prima volta non ha le ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) Stefano, allenatore del, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista dell’inizio della stagione di Serie A 2022/2023: “Vogliamo provare a ripetere un’estate bellissima come questa, ma per farlo serve carattere. Ammetto che un anno fa già credevamo di poter vincere. Quest’anno invece proveremo a difendere lo scudetto ed a migliorarci in Champions. Serviranno passione, entusiasmo e voglia di crescere“. Nonostante rivali come Inter, Juventus e Roma si siano rinforzate,non appare preoccupato: “Puoi comprare chiunque, ma a fare la differenza sono organizzazione e spirito. Nella scorsa stagione non ci tenevano in considerazione e l’ho sfruttato a nostro favore“. Oltre alle big, l’allenatore dei rossoneri presta molta attenzione anche ad altre squadre: “L’Atalanta, che per la prima volta non ha le ...

