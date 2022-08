Michelle Hunziker: doccia fredda per lei, non ci voleva (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo grande attesa per il suo ritorno in tv, arriva una doccia fredda per la bella Michelle Hunziker. Ecco che cosa succede Michelle Hunziker è una delle artiste e presentatrici più popolari e amate all’interno del mondo dello spettacolo italiano. I telespettatori, infatti, sono da sempre innamorati della splendida conduttrice e showgirl italo-svizzera che ha L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo grande attesa per il suo ritorno in tv, arriva unaper la bella. Ecco che cosa succedeè una delle artiste e presentatrici più popolari e amate all’interno del mondo dello spettacolo italiano. I telespettatori, infatti, sono da sempre innamorati della splendida conduttrice e showgirl italo-svizzera che ha L'articolo proviene da Leggilo.org.

sardanews : Sorpresa al pozzo sacro di Santa Cristina: c’è Michelle Hunziker - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker come una diva in vacanza: il nuovo look con foulard tra i capelli e occhiali a gatta #michelle… - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker in dolce attesa? Beccata con un test di gravidanza #michelle #hunziker #dolce #beccata #test… - Yuritv_82 : @EsercitoCrucian Michelle Hunziker sta facendo di tutto per colmare la fame di notorietà della figlia che, senza ne… - marco_ezra : Notizia bomba estate 2022, Michelle Hunziker é incinta. Altra notizia bomba. È al popolo!! -