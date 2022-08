Meloni: “Io prima donna premier? Onore e fardello” (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sì, i sondaggi dicono che Fratelli d’Italia potrebbe vincere le prossime elezioni con la coalizione di centrodestra” nell’ambito del quale è stabilito che “il partito che nella coalizione vince può esprimere il premier”. Lo ha detto la leader Fdi Giorgia Meloni, in un’intervista alla tv americana Fox News in vista delle elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. “Io sono il leader di quel partito e quindi in base ai sondaggi -ma vedremo quando gli italiani votato- potrei diventare la prima donna alla guida del governo italiano nella nostra storia e ciò per me sarebbe assolutamente un grande Onore, così come lo è il fatto di essere la prima donna a guidare un partito politico europeo, quello del Conservatori europei”. “Guidare una grande ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sì, i sondaggi dicono che Fratelli d’Italia potrebbe vincere le prossime elezioni con la coalizione di centrodestra” nell’ambito del quale è stabilito che “il partito che nella coalizione vince può esprimere il”. Lo ha detto la leader Fdi Giorgia, in un’intervista alla tv americana Fox News in vista delle elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. “Io sono il leader di quel partito e quindi in base ai sondaggi -ma vedremo quando gli italiani votato- potrei diventare laalla guida del governo italiano nella nostra storia e ciò per me sarebbe assolutamente un grande, così come lo è il fatto di essere laa guidare un partito politico europeo, quello del Conservatori europei”. “Guidare una grande ...

