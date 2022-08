L'infornata dei giornalisti Pd: Rai, quelle "strane" manovre prima delle elezioni (Di venerdì 5 agosto 2022) Alla Rai non hanno ancora capito che il 26 settembre arriverà pure a viale Mazzini e a Saxa Rubra. E i dispetti, le furbizie, le manovre contro il centrodestra finiranno per indebolire l'azienda che dovrebbe garantire l'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo. Invece no. Le truppe al servizio permanente del Pd, i vecchi arnesi della propaganda, i militanti anti centrodestra stanno preparando i cavalli di frisia, il servizio d'ordine, le barricate, brigano per le elezioni: la Rai è cosa loro e quindi tutto è permesso. Assunzioni e nomine, riduzione all'osso degli spazi per le forze politiche che contrastano la sinistra. Ma il centrodestra non intende abbozzare ed è passato all'offensiva. Di buon mattino, ieri hanno cominciato a mirare sul quartier generale i membri di Forza Italia della commissione di Vigilanza Rai: «Un inizio di campagna ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Alla Rai non hanno ancora capito che il 26 settembre arriverà pure a viale Mazzini e a Saxa Rubra. E i dispetti, le furbizie, lecontro il centrodestra finiranno per indebolire l'azienda che dovrebbe garantire l'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo. Invece no. Le truppe al servizio permanente del Pd, i vecchi arnesi della propaganda, i militanti anti centrodestra stanno preparando i cavalli di frisia, il servizio d'ordine, le barricate, brigano per le: la Rai è cosa loro e quindi tutto è permesso. Assunzioni e nomine, riduzione all'osso degli spazi per le forze politiche che contrastano la sinistra. Ma il centrodestra non intende abbozzare ed è passato all'offensiva. Di buon mattino, ieri hanno cominciato a mirare sul quartier generale i membri di Forza Italia della commissione di Vigilanza Rai: «Un inizio di campagna ...

