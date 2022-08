Lando Buzzanca segregato in una residenza per anziani. L’appello della compagna (Di venerdì 5 agosto 2022) “Salvate Lando. Così morirà”. Dopo troppo silenzio Francesca della Valle (alias di Francesca Lavacca), giornalista, sceneggiatrice, autrice di programmi tv, è riuscita ad accendere i riflettori della stampa sulle condizioni mediche del suo compagno, Lando Buzzanca, a cui è legata dal 2016. Lando Buzzanca rinchiuso in una Rsa Il popolare attore, 86 anni, si trova praticamente ‘segregato’ (come riporta Dagospia) dallo scorso 27 dicembre in una Rsa, una residenza sanitaria per anziani, da cui è impossibile uscire. La sua “scarcerazione” è diventata ormai una crociata per la compagna. Che da almeno sette mesi combatte per far uscire Lando dalla struttura dove è praticamente detenuto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 agosto 2022) “Salvate. Così morirà”. Dopo troppo silenzio FrancescaValle (alias di Francesca Lavacca), giornalista, sceneggiatrice, autrice di programmi tv, è riuscita ad accendere i riflettoristampa sulle condizioni mediche del suo compagno,, a cui è legata dal 2016.rinchiuso in una Rsa Il popolare attore, 86 anni, si trova praticamente ‘’ (come riporta Dagospia) dallo scorso 27 dicembre in una Rsa, unasanitaria per, da cui è impossibile uscire. La sua “scarcerazione” è diventata ormai una crociata per la. Che da almeno sette mesi combatte per far usciredalla struttura dove è praticamente detenuto ...

