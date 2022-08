La Rappresentante di Lista contro Salvini, lui replica: “Mi avete maledetto” (Di venerdì 5 agosto 2022) Fedez, Elodie, Giorgia, Mahmood, sono in molti i cantanti non esattamente fan di Matteo Salvini e Giorgia Meloni e a loro adesso si aggiungono anche La Rappresentante di Lista. Ieri il duo ha (ironicamente) maledetto il leader della Lega (Nord) perché la loro hit Ciao Ciao è stata suonata ad un suo comizio. “Ci arriva voce che al comizio di S4lvini il dj abbia messo Ciao Ciao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit”. Ci arriva voce che al comizio di S4lvini il dj abbia messo #ciaociao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit. — la Rappresentante di Lista (@LRDLofficial) August 4, 2022 La Rappresentante di Lista: arriva la risposta di Matteo Salvini. La critica ... Leggi su biccy (Di venerdì 5 agosto 2022) Fedez, Elodie, Giorgia, Mahmood, sono in molti i cantanti non esattamente fan di Matteoe Giorgia Meloni e a loro adesso si aggiungono anche Ladi. Ieri il duo ha (ironicamente)il leader della Lega (Nord) perché la loro hit Ciao Ciao è stata suonata ad un suo comizio. “Ci arriva voce che al comizio di S4lvini il dj abbia messo Ciao Ciao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit”. Ci arriva voce che al comizio di S4lvini il dj abbia messo #ciaociao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit. — ladi(@LRDLofficial) August 4, 2022 Ladi: arriva la risposta di Matteo. La critica ...

repubblica : La Rappresentante di Lista contro Salvini: 'Non usare la nostra 'Ciao ciao'' - LaStampa : La rappresentante di Lista contro Salvini: la canzone “Ciao ciao” usata a un suo comizio. La nostra maledizione sta… - SkyTG24 : 'Ciao Ciao' al comizio della Lega: La Rappresentante di Lista contro Salvini - DanyEffe83 : RT @AlfioKrancic: 'Ci arriva voce che al comizio di Salvini il dj abbia messo #ciaociao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te,… - StellaSirio60 : RT @repubblica: La Rappresentante di Lista contro Salvini: 'Non usare la nostra 'Ciao ciao'' -