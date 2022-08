Jovanotti contro gli eco-nazisti di sinistra: “Non sparate fuffa, il Jova Beach Party non devasta niente” (video) (Di venerdì 5 agosto 2022) Questa volta Jovanotti perde la pazienza. Altro che “green wash” (ambientalismo di facciata), parola che gli fa ‘cagare’. Il suo Jova Beach Party non è una minaccia per l’ambiente. Tutto il contrario. In un video pubblicato su Instagram l’artista romano torna a replicare a quelli che chiamo con disprezzo gli ‘eco-nazisti’. Che lo attaccano per la sua iniziativa lungo le spiagge italiane. Jovannotti: ma quale ‘green wash’, informatevi T-shirt a righe bianche e rosse, mare alle spalle, Lorenzo replica agli attacchi. “Jova Beach Party non mette in pericolo nessun ecosistema. Non devastiamo niente anzi noi le spiagge le ripuliamo. Lasciamo in condizioni migliori di come le abbiamo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 agosto 2022) Questa voltaperde la pazienza. Altro che “green wash” (ambientalismo di facciata), parola che gli fa ‘cagare’. Il suonon è una minaccia per l’ambiente. Tutto il contrario. In unpubblicato su Instagram l’artista romano torna a replicare a quelli che chiamo con disprezzo gli ‘eco-’. Che lo attaccano per la sua iniziativa lungo le spiagge italiane.nnotti: ma quale ‘green wash’, informatevi T-shirt a righe bianche e rosse, mare alle spalle, Lorenzo replica agli attacchi. “non mette in pericolo nessun ecosistema. Non devastiamoanzi noi le spiagge le ripuliamo. Lasciamo in condizioni migliori di come le abbiamo ...

