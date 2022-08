Il complottista Alex Jones a processo | le bugie su Sandy Hook gli si ritorcono contro

(Di venerdì 5 agosto 2022) La strage nella scuola è vera al 100%, ha ammessoin tribunale. La voce del complottismo americano diceva che la sparatoria nella scuola elementare del 2012 era stata inventata per togliere le armi ai cittadini americani. Morirono in quella strage 20 bambini e 6 insegnanti. Ora è stato condannato dal tribunale di Austin a pagare 4,1 milioni di dollari alla famiglia di una delle vittime

Il conto è salato e ammonta a 4,1 milioni di dollari.Jones, il cospirazionista fondatore del sito Infowars, dovrà pagare più di 4 milioni di dollari di risarcimento alle famiglie delle vittime della strage nella scuola elementare di Sandy Hook. ...Una giuria di Austin, in Texas, ha condannato il commentatore cospirazionistaJones a pagare un risarcimento di oltre 4 milioni di dollari ai genitori di un bambino di 6 anni ucciso nella strage della scuola elementare di Sandy Hook . Jones, nel suo giornale online '...Se c'è giustizia nel mondo, Alex Jones, il famigerato teorico della cospirazione sotto processo per le inconcepibili e disgustose menzogne che ha diffuso sul fatto che il massacro di Sandy Hook fosse ...Alex Jones è stato condannato al pagamento di 4 milioni di dollari per le bugie raccontate sulla strage della scuola elementare di Sandy Hook.