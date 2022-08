Famoso cantante spinge una fan in piscina: "Le davo i soldi.." (Di venerdì 5 agosto 2022) Rhove si è reso protagonista di un gesto che in molti stanno criticando. Durante un suo concerto, infatti, pare che abbia spintonato un fan. I fan lo conoscono come Rhove. Il suo nome è Samuel Roveda ed è un rapper italiano. La sua carriera comincia due anni fa, nel 2020, con il suo primo singolo intitolato Blanc Orange (Nanana). Ma il vero successo, la consacrazione nell’olimpo musicale, arriva nel 2021. Rhove pubblica il brano intitolato Shakerando, che si piazza al primo posto della classifica Top Singoli, restando in cima per ben 7 settimane consecutive. Il brano diventa subito disco di platino. Le vendite sono talmente buone che il rapper italiano riesci a piazzare altri quattro singoli di successo nella classifica italiana. Con l’arrivo poi di successivi tre dischi d’oro, viene confermato quanto di buono aveva fatto vedere. Il successo discografico per un’artista, solitamente, è ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 5 agosto 2022) Rhove si è reso protagonista di un gesto che in molti stanno criticando. Durante un suo concerto, infatti, pare che abbia spintonato un fan. I fan lo conoscono come Rhove. Il suo nome è Samuel Roveda ed è un rapper italiano. La sua carriera comincia due anni fa, nel 2020, con il suo primo singolo intitolato Blanc Orange (Nanana). Ma il vero successo, la consacrazione nell’olimpo musicale, arriva nel 2021. Rhove pubblica il brano intitolato Shakerando, che si piazza al primo posto della classifica Top Singoli, restando in cima per ben 7 settimane consecutive. Il brano diventa subito disco di platino. Le vendite sono talmente buone che il rapper italiano riesci a piazzare altri quattro singoli di successo nella classifica italiana. Con l’arrivo poi di successivi tre dischi d’oro, viene confermato quanto di buono aveva fatto vedere. Il successo discografico per un’artista, solitamente, è ...

Carlingi : @deliux9 Ma chi è? Checco? Il famoso cantante CHECCO GLIONE??? - EditsHalfblood : ma il problema non è tanto che non ascoltate Louis, ma come fa qualcuno che NON CANTA e vi sgrida se non saltate ad… - ormailuis : @111liss Perché tra 4 giorni vedo un cantante famoso - bevllisario : @itsmepolaa amo un cantante latinoamericano abbastanza famoso - Jacobzt_ : Comunque ho un grande problema Ogni volta che mi piace un cantante sconosciuto appena diventa un po’ famoso inzia a… -