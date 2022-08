Elezioni 2022, proposte e promesse: la partita dalle tasse (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Programmi accennati, abbozzati, ancora non definitivi. Con le liste ancora da chiudere e, nel centrosinistra, anche una coalizione ancora da costruire. Ma il tempo stringe, le Elezioni 2022 si avvicinano e le proposte servono subito, per dare un senso alla campagna elettorale. A fare più rumore sono sempre le tasse. Le proposte, per ora, sono soprattutto promesse difficili da mantenere. “Introdurremo una flat tax al 23% per rimettere in moto l’economia e l’occupazione”, dice il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. L’idea di oggi è quella di sempre, abbassare le tasse per tutti, ma i costi e la fattibilità dell’operazione sono variabili che vengono rimandate a domani. Parla sempre di flat tax, ma al 15%, il leader della Lega Matteo Salvini: “Oggi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Programmi accennati, abbozzati, ancora non definitivi. Con le liste ancora da chiudere e, nel centrosinistra, anche una coalizione ancora da costruire. Ma il tempo stringe, lesi avvicinano e leservono subito, per dare un senso alla campagna elettorale. A fare più rumore sono sempre le. Le, per ora, sono soprattuttodifficili da mantenere. “Introdurremo una flat tax al 23% per rimettere in moto l’economia e l’occupazione”, dice il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. L’idea di oggi è quella di sempre, abbassare leper tutti, ma i costi e la fattibilità dell’operazione sono variabili che vengono rimandate a domani. Parla sempre di flat tax, ma al 15%, il leader della Lega Matteo Salvini: “Oggi ...

