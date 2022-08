È finita tra Guendalina Canessa e Claudio Tommasini. L’ex del Grande Fratello: “Ho dovuto lasciarlo andare”. Ecco che cosa è successo (Di venerdì 5 agosto 2022) Storia finita tra Guendalina Canessa e Claudio Tommasini. L’ex concorrente del Grande Fratello era legata al giocatore di basket da due anni, ma ora ha deciso di interrompere la relazione. Come annunciato in una serie di stories su Instagram alla base di questa scelta c’è una diversa visione del loro futuro. “Era veramente una favola ma purtroppo ho dovuto tagliare, chiudere questo bellissimo libro. Una storia molto pulita, molto onesta, molto sincera, nessun tradimento né da parte mia né da parte sua“, ha raccontato Guendalina Canessa ai follower, mettendo quindi a tacere eventuali voci infondate sul perché siano arrivati a dirsi addio. Quindi la spiegazione: “Dopo due anni ho dovuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Storiatraconcorrente delera legata al giocatore di basket da due anni, ma ora ha deciso di interrompere la relazione. Come annunciato in una serie di stories su Instagram alla base di questa scelta c’è una diversa visione del loro futuro. “Era veramente una favola ma purtroppo hotagliare, chiudere questo bellissimo libro. Una storia molto pulita, molto onesta, molto sincera, nessun tradimento né da parte mia né da parte sua“, ha raccontatoai follower, mettendo quindi a tacere eventuali voci infondate sul perché siano arrivati a dirsi addio. Quindi la spiegazione: “Dopo due anni ho...

