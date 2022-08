Due mesi senza pensione perché dichiarata morta. Finalmente riesce a dimostrare... di essere viva (Di venerdì 5 agosto 2022) Due mesi senza pensione, perché dichiarata morta . Eppure l'interessata è viva e si batte da un mese per far riconoscere che lo è. Si tratta di Mariacristina Fornelli Bardina , 70 anni, una ex ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 5 agosto 2022) Due. Eppure l'interessata èe si batte da un mese per far riconoscere che lo è. Si tratta di Mariacristina Fornelli Bardina , 70 anni, una ex ...

amnestyitalia : Rinnovato l'isolamento carcerario di Ahmad Manasra, un palestinese arrestato all’età di 13 anni. Da novembre 2021,… - ilpost : La Liquichimica aprì in Calabria nel 1974 ma chiuse pochi mesi dopo. I dipendenti però rimasero: per vent'anni. E m… - OfficialASRoma : ?????? E oggi sono passati due mesi da questo meraviglioso bagno di folla... #ASRoma - dulsetlily : buongiorno il collega che mi ammorbava in continuazione mesi fa e che grazie al cielo aveva smesso di scrivermi ogg… - CarloF0554ti : @FurioGarbagnati Sai che comincio a pensare che sia una strategia di Letta? Tutti i voti agli alleati (veri o pote… -