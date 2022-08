C’era una volta Sergio Leone: quali film andranno in onda? Tutti gli appuntamenti (Di venerdì 5 agosto 2022) Gli amanti del western potranno godersi ogni weekend alcuni dei grandissimi classici di questo genere. A partire da oggi, infatti, prende il via il ciclo C’era una volta Sergio Leone, dedicato al celebre regista italiano. Stasera, alle 21:20, su Rai 3 andrà in onda Per un pugno di dollari, la pellicola che Leone ha diretto nel 1964 ottenendo un grande successo. Nel cast, oltre al protagonista Clint Eastwood, troviamo anche Gian Maria Volonté e Marianne Koch. Dato che era il primo film del genere western lanciato negli USA, diversi membri della troupe e del cast optarono per pseudonimi inglesi: Sergio Leone, ad esempio, divenne Bob Robertson, mentre Volontè apparve con il nome John Wells. A San Miguel, cittadina che si trova tra gli ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 5 agosto 2022) Gli amanti del western potranno godersi ogni weekend alcuni dei grandissimi classici di questo genere. A partire da oggi, infatti, prende il via il ciclouna, dedicato al celebre regista italiano. Stasera, alle 21:20, su Rai 3 andrà inPer un pugno di dollari, la pellicola cheha diretto nel 1964 ottenendo un grande successo. Nel cast, oltre al protagonista Clint Eastwood, troviamo anche Gian Maria Volonté e Marianne Koch. Dato che era il primodel genere western lanciato negli USA, diversi membri della troupe e del cast optarono per pseudonimi inglesi:, ad esempio, divenne Bob Robertson, mentre Volontè apparve con il nome John Wells. A San Miguel, cittadina che si trova tra gli ...

