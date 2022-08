Calciomercato Inter | Dumfries può partire ad una condizione | individuato il sostituto!

(Di venerdì 5 agosto 2022) Il rapporto trae Denzelnon durerà a lungo. Il club nerazzurro è in trattativa con il Chelsea per piazzare l’olandese al club di Londra. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà il prezzo fissato dalla dirigenza dell’è di 35 milioni più 5 di bonus. L’, però vorrebbe prima trovare il sostituto ed essere sicura di accaparrarsi un nuovo calciatore prima di cedere. Il nome sull’esterno di destra è quello di Wilfred Singo, del Torino. Il classe 2000 è il favorito alla sostituzione dell’attuale 26enne. Sbarcato a Milano nel 2021 per poco meno di 14 milioni,si prepara nuovamente a cambiare destinazione per sbarcare in Inghilterra, la sua seconda esperienza di seguito fuori dall’Olanda....

DiMarzio : . @Inter, vicino l'accordo per la risoluzione del contratto di Alexis #Sanchez - anperillo : Il #Napoli è al secondo posto, dietro la #Juventus, nella classifica dei club di #SerieA che finora hanno speso di… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, serviranno nuovi incontri per definire la risoluzione di #Sanchez: la situazione - Luxgraph : La Fiorentina sogna con Dodò: 'È un grande club, torniamo a vincere' - laziolivetv : #CalciomercatoLazio: l'Inter vuole #Acerbi!

