Basket Usa, Griner condannata in Russia. Il possibile scambio di prigionieri (Di venerdì 5 agosto 2022) Rabbia negli Usa per la condanna in Russia di Brittney Griner, cestista e star del Basket. Un tribunale di Mosca l’ha giudicata colpevole di traffico di droga. I giudici di Khimki, alla periferia della capitale russa, l’hanno condannata a 9 anni di carcere. A difesa della Griner è intervenuto il presidente Joe Biden. “La Russia detiene” Griner “ingiustamente. È inaccettabile e chiedo di rilasciarla immediatamente“. Considerata una delle migliori giocatrici di Basket del mondo, è finita agli arresti in Russia lo scorso febbraio, una settimana prima che Putin ordinasse l’invasione dell’Ucraina, con l’accusa di possesso di droga. Le avevano trovato olio di cannabis nel bagaglio. La Griner in tribunale in ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 5 agosto 2022) Rabbia negli Usa per la condanna indi Brittney, cestista e star del. Un tribunale di Mosca l’ha giudicata colpevole di traffico di droga. I giudici di Khimki, alla periferia della capitale russa, l’hannoa 9 anni di carcere. A difesa dellaè intervenuto il presidente Joe Biden. “Ladetiene”“ingiustamente. È inaccettabile e chiedo di rilasciarla immediatamente“. Considerata una delle migliori giocatrici didel mondo, è finita agli arresti inlo scorso febbraio, una settimana prima che Putin ordinasse l’invasione dell’Ucraina, con l’accusa di possesso di droga. Le avevano trovato olio di cannabis nel bagaglio. Lain tribunale in ...

