Archie Battersbee, il giudice nega anche il trasferimento del 12enne in hospice: respinto il ricorso dei genitori (Di venerdì 5 agosto 2022) L'iter per il distacco dalle macchine del 12enne inglese Archie Battersbee sembra essere arrivato all'ultimo capitolo. Il bambino lo scorso 7 aprile, era rimasto vittima di un incidente... Leggi su ilmattino (Di venerdì 5 agosto 2022) L'iter per il distacco dalle macchine delinglesesembra essere arrivato all'ultimo capitolo. Il bambino lo scorso 7 aprile, era rimasto vittima di un incidente...

vaticannews_it : Il piccolo #Archie deve morire. Un'altra vittima della cultura dello scarto denunciata da #PapaFrancesco.… - infoitinterno : Archie Battersbee, respinto l’ultimo ricorso dei genitori - jocopocomajoco_ : RT @Kagakazov: Commentare la vicenda #Cappato come se il tema sotteso fosse la libertà e l’autodeterminazione, mentre in contemporanea si s… - GiorgiaPremier : RT @isabellarauti: ?? Lanciamo un appello al governo italiano perchè come accaduto allora per Alfie Evans – purtoppo in ritardo – anche per… - TV2000it : ????#ArchieBattersbee non è una foglia secca. #Media #vaticani in campo Ore di preghiere e attesa per la sorte del… -